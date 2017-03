Twirlmedailles Release Dokkum

DOKKUM - Nancy Dootjes mocht zaterdag als eerste van de deelnemers van majorette- en twirlvereniging Release Dokkum de wedstrijdvloer op met haar twirling 1 baton in de junior intermediateklasse op het concours in Beilen. Ze behaalde een zilveren plaats.

Het nieuwe dance twirlduo Melissa Niesing en Anita van der West kwam uit in de senior introductieklasse, in de eerstvolgende wedstrijd mag het duo uitkomen in de klasse senior novice. Duo showtwirl senior Emmaly Bakker en Marije Kok behaalde goud. Emmaly Bakker scoorde een zilveren medaille op het onderdeel solo dancetwirl junior intermediate, in de senior intermediateklasse legde Fiona Dorenbos beslag op het brons.

Het E-peloton, uitkomend op het onderdeel Exhibition corps, nam de gouden beker in ontvangst en kan gaat zich nu net als duo Emmaly Bakker en Marije Kok voorbereiden op het komende Nederlandse kampioenschap Show twirl op zaterdag 11 maart in Almere.