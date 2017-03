Release-duo Nederlands kampioen Show Twirl

ALMERE - In de Topsporthal in Almere werd zaterdag het Nederlands kampioenschap Show Twirl gehouden. Release Dokkum werd vertegenwoordigd door het Exhibition Team en het duo Emmaly Bakker & Marije Kok.

Het Exhibition Team mocht voor de pauze hun beste kunnen tonen aan de jury. Het team eindigde met hun 'Nerds-show’ op een vierde plek en wist hierdoor aan de EK-deelname in Italië in 2015 geen vervolg te geven.

’s Middag was het de beurt aan Emmaly Bakker & Marije Kok om hun mooie show, op de muziek van 'Cut the rope’ van Charlotte OC uit te voeren. Alle inspanningen van de dames werden op waarde geschat en uiteindelijk beloond met een mooie, welverdiende eerste plek. Kortom: Nederlands kampioen in de juniorenklasse op het onderdeel Duo Show Twirl.

Omdat het optreden voldeed aan alle voorwaarden om voor een EK-ticket in aanmerking te komen, mogen Emmaly & Marije van 5 tot en met 8 oktober deelnemen aan het EK, dat ook dan in de Topsporthal in Almere zal zijn. De concurrentie zal groot zijn met deelnemers uit een groot aantal landen, maar het optreden dat de dames zaterdag lieten zien geeft veel vertrouwen.