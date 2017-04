Popke Veenstra hoofdtrainer vrouwen Be Quick

DOKKUM - Het bestuur van CSV Be Quick Dokkum is met Popke-Alle Veenstra overeengekomen dat hij met ingang van het seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdtrainer/coach van de Vrouwenselectie wordt.

Hij zal zowel het eerste als het tweede Vrouwenteam gaan trainen. Veenstra is een geroutineerde trainer met ruime ervaring, zowel bij de senioren als bij de jongens en meisjes van Be Quick Dokkum. Vorig jaar had hij in de tweede seizoenshelft Vrouwen 1 ook onder zijn hoede en hij loodste de dames toen naar een verdienstelijke zevende plek in de Eerste Klasse. Hij is momenteel trainer/coach van de JO13-1 die in de Derde Divisie spelen.

De 44–jarige Popke-Alle Veenstra is een gedreven coach met een heldere visie op voetbal. Met Popke-Alle staat er een trainer met jarenlange ervaring aan het roer, die de club door en door kent. Met die ervaring kan hij ook een belangrijke rol vervullen in het laten doorstromen van de talenten naar de Vrouwenselecties. Naast een grote damesselectie is Be Quick zowel in de MO11, MO13, MO15 als MO17 met meerdere teams vertegenwoordigd. De verwachting is dat de stijging van het aantal meidenleden zich de komende jaren zal doorzetten. Popke-Alle Veenstra zal bij Vrouwen 1 worden geassisteerd door Freerk Dijkstra, Remco Admiraal en grensrechter Onno Kikstra.