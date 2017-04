Pieter Santema trainer JO19-1 Be Quick

DOKKUM - Pieter Santema traint vanaf volgend seizoen het team JO19-1 bij Be Quick Dokkum. Tevens neemt Pieter Santema zitting in het Technisch Hart. Het Technisch Hart bestaat uit een aantal ervaren (ex-)trainers die samen met de Hoofd Jeugdopleiding de jeugdtrainers gaan begeleiden en aansturen.

Pieter Santema beschikt over het TC3-diploma en zit in de afronding van zijn TC2-opleiding. Hij heeft eerder de opleidingen CIOS en HBO Sportmanagement voltooid. Momenteel is hij jeugdtrainer bij v.v. Noordbergum en assisent-trainer/coach bij het eerste team van v.v. Zwaagwesteinde (zo). In het recente verleden was hij Hoofd Jeugdopleiding bij v.v. Zwaagwesteinde en trainde hij daarvoor ruim tien jaar verschillende jeugdteams bij deze club. Hij heeft ruime ervaring met het werken met VTON, de voetbalmethode die Be Quick gebruikt bij de jeugdtrainingen.

Met deze achtergrond en door de prettige kennismakingsgesprekken zijn de Technische Commissie Jeugd en het Bestuur van Be Quick Dokkum erg content dat Pieter de club komt versterken. Pieter treedt als 'Westereender' in de voetsporen van dorpsgenoot Sije Heidstra, die in het verleden succesvol was als hoofdtrainer en trainer van A1 bij Be Quick Dokkum. De club heeft het volle vertrouwen dat ook Santema een mooie periode bij Be Quick gaat beleven. Het JO19-1 team van Be Quick speelt momenteel in de Hoofdklasse.