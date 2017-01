Juniorentitel Jildou Schaaf

HEERENVEEN - Jildou Schaaf uit Brantgum is zondag bij de Gewestelijke Kampioenschappen schaatsen (Het Friese kampioenschap) in Thialf, als eerste geëindigd.

Jildou Schaaf (13 jaar) was in haar categorie (oudste pupillen) tot twee toe de snelste, op de 300 meter en de 500 meter. Zaterdag eindigde Jildou op het Nederlands kampioenschap voor junioren in Kardinge Groningen als vijfde in het eindklassement.