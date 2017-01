Jubilarissen veertig jaar lid Be Quick Dokkum



DOKKUM - Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Be Quick Dokkum zaterdag 7 januari zijn Leo de Roos en Simon Regnerus gehuldigd vanwege hun 40-jarig lidmaatschap.





Hun jeugdtrainer van weleer Bert Wiersma reikte aan de jubilarissen de Be Quickspelden uit. Hij benoemde de grote betekenis die Simon en Leo als onderdeel van een 'gouden' jeugdlichting hebben gehad voor de Dokkumer voetbalclub. Onder meer Theo Boomsma, vorig jaar gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap, maakte ook deel uit van deze lichting.

Bert Wiersma roemde het karakter maar met name de voetbalkwaliteiten van Simon en Leo. Met Simon als keeper en Leo als veel scorende spits (en later op het middenveld) won hun lichting in de jaren tachtig vele prijzen. Weinig teams in Noord-Nederland konden dit Be Quickteam verslaan. Beide mannen maakten ook deel uit van het 45+-team dat in 2014 Nederlands kampioen werd, één van de absolute hoogtepunten in de roemrijke Be Quick geschiedens.

Bestuurslid Sjoerd Radersma sprak zijn bewondering uit voor de voetbalcarrière van Simon en Leo en hun grote inzet nog steeds voor de club. Naast verschillende vrijwilligerstaken ­nu en in het verleden- zijn ze allebei momenteel als trainer actief bij Be Quick. Zo dragen Simon (bij de A-selectie) en Leo (bij de meiden) allebei hun voetbalkennis en fanatisme over aan nieuwe lichtingen voetballers.