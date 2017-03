Jacob Schregardus wint Wallballtoernooi

FRANEKER – KV Oostergo organiseerde zaterdag haar eerste Wallball-toernooi in kaatshal De Trije in Franeker. Dit toernooi werd opengesteld voor alle jeugd- en seniorenleden uit de federatie Dongeradeel.

Behalve de fanatieke wallball-kaatsers van KV Oostergo waren bij de jeugd helaas geen aanmeldingen van andere verenigingen.

Jacob Schregardus uit Dokkum bracht maar liefst zeven winstpartijen in de A-poule op zijn naam schreef. De enige partij die hij verloor, maar wel zes punten behaalde, was in de ‘doubles’ met Geertje Bijlsma, waarin zij verloren van Maureen Dijkstra en Peter Boersma. Met een totaal van 83 punten mocht Jacob Schregardus de krans en ereteken in ontvangst nemen.

Enigszins verrassend, maar zeer terecht, was de tweede prijswinnares, Patricia Lei uit Morra, uitkomend in de B-poule. Ook zij wist zeven keer de partijwinst naar haar toe te trekken, maar in haar verliezende partij behaalde zij slechts één punt, waardoor haar totaal op 78 punten uitkwam. Saillant detail was dat dit ene punt werd behaald in de rechtstreekse 'single'-partij tegen haar eigen broer, Jelle Rense Lei. Zonder dat Jelle Rense zich er van bewust is geweest heeft hij zijn sportieve plicht netjes vervuld door met maar liefst 11-1 van zijn zus te winnen.

Maar dat ene puntje van Patricia was weer net voldoende om derde prijswinnaar, Stijn de Haas uit Dokkum, voor te blijven. Stijn, ook uitkomend in de B-poule, kwam net een punt tekort, ondanks vijf verliespartijen van de acht. Maar het talent uit Dokkum wist in iedere partij het de tegenstander dusdanig lastig te maken dat hij tot drie keer toe wel tien punten wist te behalen, waardoor hij uitkwam op 77 punten.

Marit Bakker uit Dokkum, ook spelend in de B-poule, legde beslag op de vierde prijs met vijf overwinningen en een totaal van 74 punten. Marit maakt bij Wallball misschien wel de grootste ontwikkeling door. Met steeds krachtiger slagen wist zij het haar opponenten vaak heel lastig te maken, met een terechte uitslag tot gevolg.