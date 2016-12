Internationale Bonifatiuscup in Dokkum

DOKKUM - Na de succesvolle start in 2016 wordt op Hemelvaartsdag (25 mei) en vrijdag 26 mei 2017 de tweede editie van de Bonifatiuscup voor de jeugd georganiseerd. De Bonifatiuscup is een internationaal voetbaltoernooi voor de leeftijdscategorieēn U13 en U15, dat in samenwerking tussen CSV Be Quick Dokkum en v.v. Dokkum wordt georganiseerd.

In mei komen teams uit ondermeer Woerden, Gouda en zusterstad Fulda (Duitsland) naar Dokkum. Ook Bon Boys uit Haaksbergen, de enige club in Nederland die naar Bonifatius is vernoemd, is in mei van partij. Sjoerd Radersma van de organisatie: “We zijn ook druk bezig om ėėn of meerdere teams uit Crediton in Engeland naar Dokkum te halen. Dat zou top zijn als dat lukt. En uiteraard doen Be Quick en v.v. Dokkum ook mee met een aantal jeugdteams”.

De teams, die van buiten Dokkum komen, overnachten in sporthal De Doelstien. Naast het voetbal zorgt de organisatie ondermeer voor een avondprogramma, maaltijden in de kantine en een penaltycontest. De finales op vrijdag zullen net als vorig jaar weer mooi omlijst worden met entertainment. “We hanteren het motto ‘Voetbalbeleving voor de Jeugd’, we willen de jeugd en ook de ouders en supporters die meekomen twee topdagen bezorgen”, geeft Jan-Ede Brijker van de organisatiecommissie aan.

Het blijft overigens niet bij twee dagen internationaal voetbal. Een dag na de jeugd komen op zaterdag 27 mei de voetbalveteranen uit Fulda en Crediton naar Dokkum, om het op 't Tolhúspark op te nemen tegen hun leeftijdsgenoten uit Dokkum.

Nadere informatie: sjoerd.radersma@knid.nl