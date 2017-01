Friese kampioenschappen jazzdans

HOLWERD - Dans is met de komst van programma’s als ‘So you think can dance’ razend populair geworden in Nederland. Ook de jazzdance is daardoor de laatste jaren explosief gegroeid. Friesland is de enige provincie die individuele jazzdans wedstrijden organiseert. Op 14 januari zullen 120 jazzdansers vanuit de hele provincie mee doen aan de Friese Kampioenschappen Jazzdans in de Multifunctionele Accommodatie “De Ynset”, de Morgenzon 6, in Holwerd.

De Friese Kampioenschappen worden voor de zevende keer in deze vorm gehouden.

De deelnemers werken op A- en B-niveau, de twee hoogste niveaus. Door deelname aan de individuele wedstrijden bekwamen de dansers zich nog meer voor de Friese en Nederlandse kampioenschappen groepen volgende maand.

De dansers die op 14 januari in Holwerd in actie komen dansen niet alleen voor publiek, maar ook voor een vierkoppige of zeskoppige jury. Deze jury zal letten op punten als moeilijkheidsgraad, presentatie, technieken en gebruiken van de muziek in de bewegingen.

Anders dan dat de naam doet vermoeden wordt er niet persé op jazzmuziek gedanst. De muziekkeuze is in handen van de trainster die tevens de choreografie bedenkt. Zij zullen bij hun keuze vooral rekening houden met de belevingswereld van de dansers. Het evenement duurt van 9.00 tot 17.00 uur en de entree is vijf euro.