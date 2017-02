Fitness leerlingen speciaal onderwijs

DOKKUM - In het kader van het sportstimuleringsprogramma Special Heroes verzorgt SportStudio Dokkum (SDD) in samenwerking met studenten van het CIOS een fitnessproject voor de VSO leerlingen van De Wingerd in Damwâld. Ook andere scholen binnen het speciaal onderwijs kunnen meedoen

Leerlingen die enthousiast zijn geworden door de lessen op school en het bezoek aan SportStudio Dokkum kunnen gebruik maken van een gratis Special Heroes proefabonnement waarmee de jongeren vier keer in de maand maart onder professionele en op de doelgroep gerichte begeleiding kunnen gaan sporten. Special Heroes laat jongeren met een beperking en iets meer aandacht nodig hebben bij sport ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen, lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders uitgevoerd.

Sportaanbod op maat In Friesland is Special Heroes naast de Wingerd in Damwâld ook actief op diverse speciaal onderwijs scholen van RENN4, Kentalis en SO Fryslân in Sneek, Heerenveen, Leeuwarden, Rijs en Drachten. In overleg met de projectleider van Special Heroes stellen de scholen een sportaanbod op maat samen. Het sportaanbod bestaat uit lessen onder schooltijd op school, lessen na schooltijd op school en lessen bij de sportverenigingen. Alle lessen worden verzorgd door een trainer van één van de vele sportverenigingen die Friesland rijk is. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen in het speciaal onderwijs lid worden van een sportvereniging. Door het programma Special Heroes wordt een op maat aanbod bij de sportverenigingen gecreëerd.

Deelnemers kunnen vier keer gratis sporten: op 3, 10, 17 en 24 maart van 17.00 tot 18.00 uur. Opgave tot 1 maart via mail sport@sportstudiodokkum.nl . Of bellen met 0519-220091 of bij juf Daniëlle. Vermeld je persoonlijke gegevens en leeftijd.