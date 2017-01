Doelpuntrijke start voor Be Quick Dokkum

DOKKUM - Be Quick heeft de draad weer opgepakt na een aantal weken winterstop. Na één week trainingsarbeid werd thuis geoefend tegen eersteklasser VEV’67.

Be Quick startte met fris en gevarieerd combinatiespel in een hoog tempo. De mannen uit Leek liepen vanaf de eerste minuut achter de feiten aan en na twintig minuten stond het al 3-0. Aldert Hietkamp scoorde al vlot de 1-0 en een fraaie kopbal van Ynte Koopal betekende 2-0. De derde treffer kwam van Aldert Hietkamp na een prima assist van de sterk spelende Janco Wiersma. Nog voor rust werd het 4-0 door een strafschop van Richard Kempenaar. VEV’67 (gehavend vanwege een aantal afwezige selectiespelers) kwam niet tot uitgespeelde kansen.

Na de rust drongen de gasten wat meer aan en Be Quick speelde wat slordiger. VEV’67 kwam met twee tegendoelpunten (één uit een strafschop) wat beter in de wedstrijd maar kon die lijn in de tweede helft geen vervolg geven. Be Quick kreeg diverse kansen om de score flink uit te breiden, maar het miste de effectiviteit van de eerste helft. Janco Wiersma maakte nog wel de 5-2 na een mooie steekbal van Tjalling de Boer.

Een prima start voor het team van Henk Konings. Zaterdag oefent Be Quick in en tegen Marum.