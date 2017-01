Doede Jongsma wint '10 over rood' Dongeradeel

DOKKUM - Een binnen de biljartsport minder bekende, maar bij vele biljarters geliefde spelsoort is de discipline "10 over rood". Zaterdag 7 januari j.l. werd dit spel gespeeld in HotelCafe- Restaurant van der Meer in Dokkum. 32 biljarters, waaronder twee dames, streden om het "Open kampioenschap Dongeradeel 10 over rood". Doede Jongsma was de beste.

Het belangrijkste verschil tussen 10 over rood en het 'normale' biljarten (libre) is dat, hoe kan het ook anders, alle caramboles/punten pas tellen als men eerst de rode bal heeft weten te raken. Mist men de rode bal, dan is men alle tot dan toe gemaakte caramboles kwijt, en begint men weer op 0. Pas als men de voor hem/haar voorlaatste carambole heeft gemaakt, kan men de gemaakte caramboles niet meer verliezen, men staat dan "vast". De laatste carambole dient echter wel "over drie banden" of "van los" te worden gemaakt.



De eerste ronde werd gespeeld in een poulesysteem, hierna werden door de beste zestien deelnemers in deze poulefase knock-out wedstrijden gespeeld. Al in de poulefase werden meerdere favorieten zoals Theo de Jager, Barend van der Meij, Aant van der Veer, maar ook de twee finalisten van het afgelopen jaar, Bennie Kooistra en Ties de Vries, uitgeschakeld. Wat opviel was het goede spel van met name Simon Hoekstra, Jan Rense Visser, Doede Jongsma, Tjeerd Terpstra en Rika Hoekstra. In de serie knock-out wedstrijden op weg naar naar de kruisfinales sneuvelden onder andere Andries van der Meer, Doede Vellema en toch wel enigszins verrassend ook de eerder genoemde Tjeerd Terpstra en Simon Hoekstra. Een opvallende partij was die tussen de echtgenotes Siep en Rika Hoekstra. Siep kwam duidelijk te kort tegen zijn echtgenote.

In haar kruisfinalepartij echter moest ze het onderspit delven tegen de prima spelende Jan Rense Visser. In de andere kruisfinalepartij wist Doede Jongsma te winnen van Anne Dantuma. Vervolgens werd in de wedstrijden om de derde en vierde plaats en de finale het 'best of three' systeem toegepast. In de strijd om de derde en vierde plaats tussen Rika Hoekstra en Anne Dantuma bleek Rika duidelijk de sterkste, ze won vrij eenvoudig met 2 ­ 0. De finale tussen Doede Jongsma en Jan Rense Visser kende een verrassende wending. Visser won de eerste partij en stond in de tweede partij al vrij snel op matchpoint, echter Jongsma wist alsnog deze tweede, en vervolgens ook de derde partij te winnen, en ging derhalve op de valreep met de titel aan de haal.

De twee kortste partijen van de dag werden opvallend genoeg gespeeld door Rika Hoekstra. Ze wist twee keer een partij in slechts drie beurten te winnen. Eentje tegen Sape Wiersma, de andere was die tegen haar echtgenoot Siep. De langste partij was die tussen Zweitse de Boer en Sikke Wiersma. Zweitse had maar liefst achttien beurten nodig om deze partij in winst om te zetten.

Einduitslag: 1 en "kampioen Dongeradeel 10 over rood" 2016: Doede Jongsma

2: Jan Rense Visser

3: Rika Hoekstra

4: Anne Dantuma

5 tot en met 8: Engele Visser, Alle Wielstra, Siep Hoekstra en Jilco Venema