csv Be Quick Dokkum zoekt Jeugdtrainer/-coach JO17-1

DOKKUM - csv Be Quick Dokkum is voor het seizoen 2017-2018 op zoek naar een Jeugdtrainer voor de JO17-1 (B1). Het team JO17-1 speelt op dit moment in de Hoofdklasse en is nog volop in de strijd voor promotie.

De Jeugdopleiding van Be Quick is de levensader van de club. De afgelopen jaren is met resultaat geïnvesteerd in de prestaties en plezier van de jeugdteams. Leidend hierbij was en is het Jeugdbeleidsplan. De voetbaltechnische aansturing vindt plaats door de Hoofd Jeugdopleiding samen, ondersteund door het Technisch Hart en de Technische Commissie Jeugd. Be Quick werkt bij de jeugdtrainingen met de voetbalmethode VTON.

Belangstellenden kunnen tot en met 14 april 2017 reageren door een korte motivatie en een overzicht van de trainerservaring te mailen. Op de site van csv Be Quick is meer informatie te vinden over de vacature.