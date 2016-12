Brons voor Release op twirlkampioenschap

ALMERE - Na een succesvol seizoen mocht het B-peloton van Release uit Dokkum zaterdag gaan deelnemen aan het runner-up kampioenschap in Almere. Ze kwamen uit op het onderdeel large team preteen beginner.

In een sterk aan elkaar gewaagde poule mocht het B-peloton als eerste de vloer op om hun show op de musical ragtime op te voeren. Met volle overtuiging gingen de meiden de uitdaging aan en zorgden ervoor dat de jury geboeid werd. Dat de jury onder de indruk was van hun optreden bleek uit de uitslag, het B-peloton wist verdienstelijk beslag te leggen op de bronzen plek.

Zondag was het de beurt aan twee solisten en een duo van Release om deel te nemen aan het kampioenschap. Ketsia Gruintjes mocht het spits afbijten op het onderdeel 1 baton preteen runner-up. Tijdens de voorrondes in november wist Ketsia een prima twaalfde plaats te bemachtigen, ze klom na een uitstekende gedraaide routine op naar de achtste plaats en eindigde in het klassement op plaats negen.

Het goed op elkaar afgestemde duo Samantha Gjaltema en Jelly Wiersma, uitkomend in de duo twirl senior runner-up, behaalde met hun routine een prima negende plaats.

Miranda Koster, die uitkwam op het onderdeel super X strut in de senior runner-up, bemachtigde met haar lenigheid en balans een uitstekende achtste plaats

Op zaterdag 17 december kan men alle 52 leden in actie zien tijdens de jaarlijkse uitvoering in sporthal de Doelstien in Dokkum, de zaal is open vanaf 19.00 uur.