Be Quick zet stap naar periodetitel

DOKKUM - Be Quick Dokkum is na de winterstop goed gestart. In een aantrekkelijke en open wedstrijd, met twee aanvallend ingestelde teams, heeft Be Quick een belangrijke stap gezet in de strijd om de tweede periodetitel. De Dokkumers moesten twee keer een achterstand wegwerken, maar wonnen verdiend met 4-2.



Al na drie minuten kwam Be Quick op achterstand. Hans Mansveld profiteerde van een fout in de Be Quick defensie: 0-1. Vanaf de aftrap werd het direct weer gelijk. Janco Wiersma zette goed voor en Aldert Hietkamp schoot knap raak bij de eerste paal. Optisch had Be Quick een overwicht, maar het moest voortdurend attent blijven op de snelle omschakelmomenten. Meppel hanteerde veelvuldig de lange bal en Be Quick kon dan ook geen moment verslappen. Na ruim een half uur kwam Meppel opnieuw op voorsprong: 1-2. Nog voor rust kwam Be Quick weer langszij. De prima leidende scheidsrechter J. Meints gaf een strafschop na een handsbal van een verdediger van Meppel en Rudolf Banga benutte dit buitenkansje heel koelbloedig: 2-2.

Na ruim tien minuten na rust kwam Be Quick op een wat gelukkige wijze op voorsprong. Een lange bal na voren van Ynte Koopal werd niet goed verdedigd en Janco Wiersma was er als de kippen bij: 3-2. Be Quick kreeg vervolgens meerdere kansen om de wedstrijd definitief te beslissen, maar de marge werd niet vergroot. Ondertussen moest de thuisclub steeds attent blijven, want de gasten bleven loeren op snelle countermogelijkheden. Marten Hoeksma kreeg een prachtige kans op 4-2, maar hij schoot de bal tegen de keeper. Met een fraaie steekbal van dezelfde Hoeksma kwam Rudolf Banga alleen voor de keeper, maar hij schoot naast. De wedstrijd bleef boeien tot het einde. In de slotminuut werd het dan toch nog 4-2. De uitblinkende Janco Wiersma gaf een strakke voorzet, die door verdediger Robert Atema hard en hoog werd binnengeschoten: 4-2.

Zaterdag speelt Be Quick in en tegen Grootegast. Het kan dan opnieuw een belangrijke stap zetten in de strijd om de tweede periodetitel.