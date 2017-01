Be Quick speelt gelijk tegen Marum

MARUM - Na twee ruime overwinningen in oefenwedstrijden tegen VEV’67 en VIOD speelde Be Quick Dokkum zaterdag gelijk tegen SV Marum. In de wedstrijd tegen VIOD is wellicht erg veel kruit verschoten (10-0 winst) want bleef het zaterdag bij slechts één treffer.

Thuisclub Marum, uitkomend in de derde klasse C, nam in de eerste helft een 1-0 voorsprong. Be Quick werd verrast door een doelpunt vanuit een snelle omschakeling. Daarvoor had Janco Wiersma al gescoord, maar de treffer werd afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Be Quick speelde in de eerste helft soms wat slordig en miste scherpte.

In de tweede helft kwam Be Quick veel beter voor de dag. Een paar goede kansen werden gemist en de thuisclub werd vooral in het laatste halfuur flink onder druk gezet. Vlak voor het eindsignaal maakte Richard Kempenaar de verdiende gelijkmaker.

Zaterdag 28 januari begint de competitie. Be Quick speelt op het Tolhuispark tegen Meppel. De allereerste wedstrijd van dit voetbalseizoen werd destijds nipt verloren. Voor Be Quick is het zaak om de drie punten thuis te houden. Het team van Henk Konings staat op de eerste plaats in de tweede periode en kan met winst de voorsprong op de concurrentie continueren of wellicht vergroten. Het wordt ongetwijfeld een spannende wedstrijd met veel publiek.