Be Quick pakt periodetitel tegen CVVO

DOKKUM - Be Quick Dokkum heeft via een 5-1 overwinning tegen CVVO de tweede periodetitel gewonnen. Op het koude Tolhuispark wisten de Dokkumers te imponeren met uitstekend voetbal en de ruime winst was dan ook zeker niet geflatteerd. Het was de negende competitieoverwinning op rij.

Be Quick was de hele wedstrijd de betere ploeg, maar in de eerste helft werd dat nog niet uitgedrukt in doelpunten. Al na vijf minuten schoot Tjalling de Boer net naast. Een minuut later was CVVO gevaarlijk via topscoorder Gerben Visser, maar zijn schot belandde op de vuisten van Eelke Kooistra. Folkert van Dongera scoorde vlot hierna de openingstreffer, maar deze werd afgekeurd vanwege buitenspel. Zowel Aldert Hietkamp als Rudolf Banga verzuimde daarna een mooie kans te verzilveren.

Na een kopkans voor Janco Wiersma was het Folkert van Dongera die de score opende. Een hoekschop van Aldert Hietkamp werd door Van Dongera binnengeschoten: 1-0. De 2-0 leek binnen handbereik, maar Hietkamp knalde de bal tegen de lat. Zo bleef het tot de rust 1-0, maar Be Quick had met het grote overwicht en de vele kansen al verder afstand kunnen nemen.

Be Quick voert score op

Na de rust viel de tweede treffer al vrij snel. De mee naar voren komende Marcel van der Meulen zette vanaf rechts prachtig voor en Wiebe Aardema kopte tegendraads de 2-0 tegen het net. Folkert van Dongera kwam direct daarna in prima scoringspositie, maar miste. De derde treffer liet echter niet lang op zich wachten. De in uitstekende vorm verkerende Janco Wiersma schoot een vrije trap vanaf rechts heel mooi binnen: 3-0.

De wedstrijd leek helemaal gespeeld, maar onverwacht kwamen de Lemsters toch op 3-1 door een doelpunt van Aart Speerstra. Even leek er weer wat hoop te zijn voor de gasten, maar die was snel verdwenen. Wiebe Aardema zette met een prachtige assist Rudolf Banga voor de keeper en Banga scoorde beheerst: 4-1. Nog geen minuut later was het opnieuw Rudolf Banga die de vijfde treffer binnenschoot. Met nog een half uur spelen leek zelfs een hele grote overwinning mogelijk, maar de teller bleef, ondanks diverse mogelijkheden, steken bij 5-1.



Na afloop was het feest, want de periodetitel moest worden gevierd. Be Quick heeft alle acht wedstrijden in deze periode gewonnen en mag zaterdag proberen de laatste wedstrijd van de periode te winnen in Harlingen tegen Zeerobben.