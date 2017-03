Be Quick Dokkum zoekt hoofdtrainer vrouwen

DOKKUM - csv Be Quick Dokkum is voor het seizoen 2017-2018 op zoek naar een hoofdtrainer voor de vrouwenselectie. Hij of zij gaat meebouwen aan een sterke basis voor nieuwe successen voor de Be Quick-vrouwen.

De club is op zoek naar een gedreven trainer die de speelsters weet te motiveren het beste uit zichzelf te halen. De hoofdtrainer gaat samen met staf en vrijwilligers invulling geven aan de impuls die recent is ingezet bij het vrouwen- en meidenvoetbal van Be Quick Dokkum.

csv Be Quick Dokkum is een bloeiende en ambitieuze voetbalvereniging waar het vrouwenvoetbal een steeds belangrijkere positie inneemt. Er zijn drie seniorenteams, met aanvoer vanuit de groeiende meisjesgelederen. Na een lange succesperiode speelt het eerste vrouwenteam van Be Quick momenteel in de eerste klasse, het tweede team speelt in de derde klasse en het derde in de vijfde klasse.

Be Quick beschikt zowel in de MO11, MO13, MO15 als MO17 over meerdere teams. De verwachting is dat het aantal meidenleden blijft doorstijgen en ook in de andere leeftijdscategorieën een of meer teams actief zullen zijn de komende jaren. Van de nieuwe hoofdtrainer wordt verwacht dat hij een belangrijke rol vervult in het laten doorstromen van de talenten naar de vrouwenselecties.

Belangstellenden kunnen tot en met 31 maart reageren door een korte motivatie met CV te mailen. Op de site van csv Be Quick is meer informatie te vinden over de vacature.