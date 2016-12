Be Quick Dokkum wint ook van S.C. Stiens



STIENS - Be Quick Dokkum wist ook de laatste wedstrijd voor de winterstop te winnen. Tegen S.C. Stiens waren de Dokkumers de bovenliggende partij en de 1-2 winst was dan ook verdiend.

In de eerste helft was Be Quick voetballend duidelijk de meerdere van gastheer S.C. Stiens. Na ruim tien minuten kwam Rudolf Banga alleen voor de keeper, maar de sluitpost redde knap. Het openingsdoelpunt viel ‘uit het niets’ aan de andere kant. Peter Jansen Klomp draaide goed weg bij een Be Quick verdediger en schoot raak in de korte hoek: 1-0. Be Quick kwam halverwege de eerste helft op 1-1. Een prima voorzet van Richard Kempenaar werd koppend afgerond door Aldert Hietkamp.

Be Quick kreeg voor rust nog een aantal goede kansen. Rick de Jong, opnieuw van grote waarde op het middenveld, schoot heel gericht op het doel, maar zijn inzet werk geblokt. Stiens kwam er een paar keer gevaarlijk counterend uit.

Na rust startte de thuisclub vrij goed, maar gaandeweg de tweede helft kreeg het team van trainer Henk Konings weer meer vat op de wedstrijd en in de achtenvijftigste minuut werd dat uitgedrukt in een treffer. Richard Kempenaar kreeg de bal via een kluts mee en scoorde heel beheerst: 1-2.

Be Quick verzuimde, vooral in de laatste tien minuten, de voorsprong verder uit te breiden. Er kwamen nog een viertal kansen, waaronder een prima schot van Richard Kempenaar, wat knap onschadelijk werd gemaakt door keeper Willem Rauwerda.

De prima leidende scheidsrechter P.M.T.P Souhuwat floot na ruim negentig minuten voor de laatste keer en Be Quick mocht de zesde opeenvolgende competitiewinst bijschrijven.