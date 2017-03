Be Quick Dokkum loopt averij op bij VVI

IDSKENHUIZEN - Be Quick Dokkum heeft zaterdag een onnodige nederlaag geleden tegen VVI in Idskenhuizen. Net als in Dokkum werd met 2-1 verloren van de oranjehemden.

Ruim een uur lang was er helemaal niets aan de hand voor Be Quick, maar het gaf in ruim twee minuten tijd de wedstrijd volledig uit handen. Na bijna twintig minuten viel de openingstreffer. Goed voorbereidend werk van Janco Wiersma en Marten Hoeksma werd knap verzilverd door spits Wiebe Aardema: 0-1. Be Quick domineerde, maar verzuimde meer afstand te nemen.

Na rust nam Be Quick opnieuw het initiatief, maar langzamerhand werd het rommeliger en de scherpte en nauwkeurigheid van de Dokkumers leek te verdwijnen. De thuisclub vocht zich terug in de wedstrijd en was twee keer slagvaardig. Beide keren was het Johannes Lindeboom die scoorde.

Be Quick ging in de aanval en probeerde de schade te repareren. Het miste echter de scherpte en ook de nauwkeurigheid in de opbouw om echt gevaarlijk te worden. Folkert van Dongera schoot knap op het doel, maar de bal verdween naast de paal. Be Quick nam veel risico’s en speelde achterin één op één, wat bijna werd afgestraft door de thuisclub.

In de voorlaatste minuut had Jordi van der Weg nog een prachtige kans, maar de bal verdween over het doel. De 2-1 stand werd ook de eindstand en Be Quick mag zich nu voorbereiden op de streekderby van zaterdag tegen runner-up Broekster Boys.