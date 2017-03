Be Quick Dokkum in slotfase langs Nijland

DOKKUM - Be Quick Dokkum doet mee in de titelstrijd dankzij een nipte winst tegen Nijland. In een erg matige wedstrijd bogen de Dokkumers een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. Koploper Veenwouden verloor opnieuw, waardoor de titelstrijd weer volledig open is. Hardegarijp en Veenwouden staan nu samen op kop, op twee punten gevolgd door Zeerobben en Be Quick.

Be Quick startte goed en leek al in de tweede minuut te kunnen scoren. Een voorzet van Marten Hoeksma werd bijna binnengekopt door Folkert van Dongera, echter de bal kwam op de lat en in de rebound kopte Van Dongera de bal in de handen van keeper Peter van Dalfsen. Be Quick was sterker en was veel in balbezit. De gasten verdedigden heel gegroepeerd met heel veel spelers achter de bal. Be Quick zorgde wel voor dreiging, maar kansen kwamen er niet of nauwelijks.

In de tweede helft was het spelbeeld identiek. Be Quick was weer de bovenliggende partij, maar creëerde opnieuw weinig kansen. Nijland bleef in de verdedigende stellingen en zag dat Be Quick steeds meer moeite kreeg om een opening te vinden. De passing werd bij de Dokkumers onnauwkeurig en de wedstrijd ontbeerde tempo en dynamiek. Na een kwartier in de tweede helft kwam Nijland volstrekt onverwacht op voorsprong. Uit een vrije trap kopte verdediger Geert Kroodsma de bal pechvol over zijn eigen keeper Eelke Kooistra: 0-1. Tot op dat moment had Nijland geen enkele kans gecreëerd.

Be Quick ging vervolgens driftig op zoek naar de gelijkmaker. Een aantal afstandsschoten verdwenen kansloos over het doel. Vier minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Rudolf Banga schoot laag en hard raak: 1-1. Twee minuten later pakte Be Quick toch nog de volle winst. Na een scrimmage werd Wiebe Aardema het goudhaantje. Hij prikte de bal in het net en stelde daarmee de drie punten veilig.