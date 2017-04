Be Quick Dokkum blijft in kampioensrace

DOKKUM - Be Quick wist thuis vrij eenvoudig te winnen van het onderaan staande De Wâlde. In een kwalitatief niet hoogstaande wedstrijd wonnen de Dokkumers met 4-0. De gasten streden min of meer voor hun laatste kans, terwijl Be Quick moest winnen om mee te blijven doen in de titelrace.

Al vrij snel viel de openingstreffer. Folkert van Dongera profiteerde van een fout in de opbouw van de gasten en bereikte de vrijstaande Rick de Jong, die knap uithaalde: 1-0. Be Quick leunde op de vroege treffer en vergat het tempo hoog te houden, waardoor de wedstrijd wat bleef kabbelen en er weinig te beleven viel.

Na de rust was er een even een tempoversnelling van de thuisclub en na drie minuten stond de 2-0 op het scorebord. De solide spelende Jordi van der Weg passeerde keeper Stoffelsma met een lage schuiver van vrij grote afstand. Ruim twintig minuten voor tijd kwam Janco Wiersma goed door op de linkervleugel en zijn prima voorzet werd goed afgerond door Aldert Hietkamp: 3-0. Be Quick kreeg nog meerdere kansen, maar het vergat de score op te voeren. Wiebe Aardema en Folkert van Dongera misten beide een honderd procent mogelijkheid. In de slotminuut werd het toch nog 4-0 door Rudolf Banga, na fraai voorbereidend werk van Janco Wiersma.

Zaterdag speelt Be Quick in en tegen Veenwouden. In deze wedstrijd staat er opnieuw veel op het spel. Het blijft ongemeen spannend in de tweede klas.