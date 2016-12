Zwaagwesteinde en Anjum delen de punten



DE WESTEREEN- Zaterdagmiddag stond de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma. VV Zwaagwesteinde ontving VV Anjum op sportpark De Wieken. Onder leiding van scheidsrechter D. van Gulik werd er om half 3 afgetrapt. De wedstrijd eindigde in een gelijk spel.



Zwaagwesteinde begon redelijk aan de wedstrijd wat een paar kansjes opleverde. In de zesde minuut mocht Sven Rozendal een vrije trap op de rand van de zestienmeter nemen, maar keeper Lolke Dijkstra redde knap. Verder ging het spel wat op en neer met kleine kansen voor Zwaagwesteinde en Anjum. Zo zag Anjumer Johan Boersma zijn kopbal net overgaan. In de zeventiende minuut had Wymer de Vries van Zwaagwesteinde een grote kans na een prima voorzet van Robin Feenstra. In de zevenendertigste minuut kwam Anjum op 0-1 na een corner die door Brandt Schaap knap werd binnengekopt.

Zwaagwesteinde had een dubbele wissel gedaan in de rust. Wymer de Vries en Lars Rozema werden gewisseld voor Lieuwe de Roos en Ronaldo Jansen. Zwaagwesteinde ging op jacht naar de gelijkmaker wat wel kleine kansen opleverde, maar keeper Lolke Dijkstra hoefde niet echt in actie te komen. Zo had Auke Westra een kleine kans voor de thuisclub en had Sven Rozendal een grote kans na een prima steekpass van Dennis Stienstra, maar de lat bracht redding voor Anjum. Anjum had zeker ook kansjes maar de afronding of eindpass waren niet goed.

In de zeventigste minuut kwam Zwaagwesteinde op de verdiende 1-1. Na een knappe actie van Sven Rozendal kon de vrijstaande Ronaldo Jansen simpel binnen tikken. De wedstrijd leek op 1-1 uit de draaien, maar in de zesentachtigste minuut kwam Zwaagwesteinde op een 2-1 voorsprong na weer een knappe actie van Sven Rozendal, waarna Dennis Stienstra de bal binnentikte. Zwaagwesteinde dacht de drie punten binnen te hebben. Daar dacht Klaas Jan Streekstra anders over. Na geklungel in de achterhoede schoot hij in de zeventachtigste minuut de 2-2 binnen. Over de hele wedstrijd gezien was dit een terechte uitslag.