Zilver voor acrotrio SV Damwoude

MARUM - Zaterdag werd de eerste plaatsingswedstrijd van dit seizoen georganiseerd voor acrogym E/D niveau in Marum.

SV Damwoude liet een aantal mooie oefeningen zien wat resulteerde in mooie plaatsen. Het trio Mellanie Mertens, Ilse van der Bij en Janouk van der Meulen kreeg het zilver omgehangen in de plus categorie.