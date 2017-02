Zaalvrouwen VIOD halve finalist

DRACHTEN - Van alle kwartfinalewedstrijden in het bekertoernooi in de zaal was die tussen bekerhouder Drachtster Boys Vrouwen 3 en VIOD vrouwen ongetwijfeld het mooiste affiche. De zaalvrouwen uit Driezum waren de beste en bekeren door.

Drachtster Boys was in eigen sporthal op oorlogssterkte met veel speelsters die op eredivisieniveau hebben of zelfs nog regelmatig voetballen. Twintig seconden voor het

einde stond er een 1-0 stand in het voordeel van de thuisploeg op het scorebord.

Terwijl de supporters van Drachtster Boys met het aftellen waren begonnen, bracht keepster Anna Reitsma beide teams in extremis op gelijke hoogte. Nadat Aafke de Hoek en Sanne Bijlstra hun eerste penalty hadden gemist, was het dezelfde Reitsma die de zevende penalty van Drachtster Boys, genomen door Marijke Ridder, stopte en zichzelf daarmee tot absolute heldin van de avond kroonde.