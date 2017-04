Zaalvoetbalteam VIOD wint de KNVB-beker

DRACHTEN - Het kersverse zaalvoetbalteam van VIOD Driesum had zich in haar eerste seizoen twee doelen gesteld, het winnen van de KNVB-beker district Noord en het kampioenschap in de hoofdklasse. De eerste prijs werd vrijdagavond met veel machtsvertoon binnengehaald.

Blauw Wit ’34 ging in de SNIJ Noord hal in Drachten kansloos ten onder tegen het superieure VIOD. De eindstand van 1-11 laat aan duidelijkheid dan ook niets te wensen over. Komende donderdagavond kan in de eigen sporthal 'de Houtmoune' in Buitenpost het kampioenschap worden gevierd. Dan moet men eerst wel afrekenen met Drs. Vijfje vrouwen 2.

VIOD liet in de bekerfinale niets aan het toeval over. Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat VIOD de lakens zou uitdelen. De eerste goal van Reina de Vries was de opmaat naar een monsteroverwinning. Door doelpunten van de sterk acterende Lisanne Kempe, Aafke de Hoek en Femke Mulder (2) stond de teller bij de rust al op 0-5. Het hoogtepunt van de wedstrijd was de goal van Femke Mulder, die een geweldige pass van Lisanne Kempe koppend tot doelpunt wist te promoveren. Blauw Wit kreeg één grote kans, maar keepster Anna Reitsma liet haar niet verschalken.

Het knappe was, dat VIOD na de rust geconcentreerd bleef spelen en het publiek op de bomvolle tribunes van hoog niveau zaalvoetbal liet genieten. Blauw Wit ’34 bleef sportief strijden voor de eretreffer, die er dan ook kwam.

VIOD won met 1-11 door doelpunten van Demi Roggeveen, Simone Hofer, Aafke de Hoek, Reina de Vries en Femke Mulder (2). Rixt de Weger, het grote talent uit Buitenpost, was de enige van het stel die niet scoorde, maar wel een paar geweldige acties etaleerde. De kampioenswedstrijd tegen Drs. Vijfje begint donderdag om 20.00 uur.