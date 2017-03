Weer nederlaag voetballers SC Veenwouden

STIENS - SC Veenwouden leed zaterdag opnieuw een nederlaag en zakt na het verlies tegen SC Stiens naar de derde plaats op de ranglijst in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal.

SCV had de nederlaag aan zichzelf te wijten doordat het zelf twee cadeautjes weggaf terwijl het zelf enkele dotten van kansen onbenut liet. Bovendien startte het veel te slap waardoor het in de eerste helft nauwelijks gevaarlijk werd. Na rust was SCV wel bij de les en was het ook de betere ploeg, maar had het te veel moeite met scoren. De wedstrijd begon met een minuut stilte in verband met het overlijden van trouwe SCV-supporter Daniël de Jager.

Al na vijf minuten nam de thuisclub de leiding toen de snelle Almer Hietkamp vanaf eigen helft de diepte in werd gestuurd. SCV was in het eerste kwartier twee keer gevaarlijk, maar eerst kopte Wytze Veenstra de voorzet van Nivard Vrieling naast, terwijl doelman Willem Rauwerda nog net met de vingers een voorzet van Vrieling kon beroeren waardoor Veenstra net niet kon scoren.

Na tien minuten in de tweede helft ging Nivard Vrieling in de fout door de bal zo maar in te leveren bij de tegenstander. Stiens profiteerde optimaal en het was opnieuw Almer Hietkamp die deze fout afstrafte. Zes minuten later kwam de spanning terug toen Albertjan van Zwol de aansluitingstreffer binnenkopte uit een corner van Rinse Procee: 1-2.

SCV kende een prima slotoffensief. Het kreeg talloze kansen via vooral Wytze Veenstra die twee keer vrij voor de keeper verscheen, maar beide keren recht op de keeper schoot.