VV Zwaagwesteinde wint van VV Dokkum

DE WESTEREEN- Zaterdagmiddag stond de voetbalwedstrijd VV Zwaagwesteinde tegen VV Dokkum op het programma. Zwaagwesteinde won met 2-1.

In de eerste helft gebeurde er niet veel. Zwaagwesteinde had veel balbezit, maar echte kansen leverde dit niet op, al had Wymer de Vries een kans. Hij kopte over.

De tweede helft leverde hetzelfde spelbeeld op. Zwaagwesteinde probeerde wel aan te vallen, maar de eindpass was steeds niet goed. In de achtenvijftigste minuut kwam Zwaagwesteinde op voorsprong, na een prima pass van Wymer de Vries schoot Sven Rozendal 1-0 binnen.

Zwaagwesteinde ging nu ook wat beter voetballen wat ook kansjes opleverde. In de zesenzeventigste minuut was het bijna 2-0 na een schot van Wymer de Vries, maar keeper Patrick van der Velde kon met een uiterste redding 2-0 voorkomen. Na de corner kreeg Lieuwe de Roos nog een rebound, zijn schot ging naast. In de negenentachtigste minuut kwam Zwaagwesteinde op 2-0. Na goed doorzetten van Lieuwe de Roos kon René Vellinga de bal gemakkelijk binnenschieten.

Dokkum kwam in de extra tijd nog op 2-1 door een penalty, na een domme overtreding in het strafschopgebied.Cerdie Benjert wist hiermee wel raad. Al met al een verdiende overwinning voor Zwaagwesteinde. Zaterdag 1 april speelt Zwaagwesteinde de uitwedstrijd in en tegen Rottevalle om 15.00 uur. VV Dokkum speelt uit tegen VV Rijperkerk om 14.30 uur.