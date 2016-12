Vrouwen VIOD sneuvelen in bekerstrijd

RIDDERKERK - Weer strandde het vrouwenteam van VIOD in de zicht van de haven. Boorde Jong Twente vorig seizoen een wedstrijd tegen Ajax de Driezumers nog door de neus, nu was het topklasser RVVH die er voor zorgde dat PSV niet naar ‘Treffers Heech’ maar naar Ridderkerk afreist voor de achtste finales in de strijd om de KNVB-beker.

VIOD had zich ten koste van o.a. DSE (Etten-leur) en Amstenrade geplaatst bij de beste zestien (amateur)teams van Nederland. Het lot koppelde het team van Freddy Bollegraaf aan RVVH. De winnaar van deze bekerwedstrijd was vooraf al verzekerd van een thuiswedstrijd tegen een eredivisionist. Dus de belangen waren groot.

VIOD kon in de eerste twintig minuten het hoge tempo van RVVH bij lange na niet bijbenen. Het werd op alle fronten overrompeld. VIOD toverde één fantastische aanval op het veld. Uiteindelijk was het Femke Mulder die de prachtige voorzet van Marissa Elzinga op een haar na miste.

In de rust waarschuwde Freddy Bollegraaf zijn meiden om zorgvuldiger te zijn in de opbouw en geen risico’s te nemen. Het advies was blijkbaar aan dovemansoren gericht. Koud stonden de speelsters in het veld of het ging gruwelijk mis. Keepster Anna Reitsma speelde de bal, net buiten het strafschopgebied, in de voeten van aanvoerster Aafke de hoek, die op korte afstand gedekt stond door Shayenne Ledes. De Hoek schrok zichtbaar toen zij uit haar rug ook Nikki de Roest nog zag komen aansnellen. Voordat zij er erg in had, had De Roest de bal veroverd en keepster Reitsma met een prima schot kansloos gelaten.

VIOD kroop uit haar schulp en bood prima tegenstand aan de topklasser. Halverwege de tweede helft werd Hilde van der Meulen binnen ‘de zestien’ gehaakt en wees scheidsrechter van Duuren naar de stip. Lisanne Kempe schoot de bal daarna tot ontzetting van de meegereisde supporters op de paal, zodat het 1-0 bleef.