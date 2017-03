VIOD verliest ongeslagen thuisstatus

DRIEZUM - De vrouwen van VIOD konden het zaterdag niet bolwerken tegen koploper RCL uit Leiderdorp. Uiteindelijk zouden de speelsters van trainer Janet Griffioen in de polonaisestand Driezum verlaten met een 3-0 overwinning op zak.

Met kunst en vliegwerk kon VIOD zonder schade de rust bereiken Na rust tekende het zelfde scenario zich af als tegen Be Quick ’28. In de tweeënvijftigste minuut wist Dominique van Winsveen de VIOD-sluitpost Anna Reitsma te verrassen met een schot net buiten de zestienmeter. Het was Bianca van der Meer die even later aan alle illusies van VIOD een einde maakte door uit de kluts de 2-0 te scoren.

RCL kon het zichzelf nog permitteren om een penalty te missen. Anna Reitsma was nu wel even de baas over Van der Meer die haar strafschop door de Driezumer goalie zag gekeerd. Invaller Bo Tuinstra deed ook nog een duit in het zakje. Zij rondde een prima aanval van RCL af. VIOD kreeg in de tweede helft één kans. De kopbal van Mariël Miedema ging echter langs de verkeerde kant van de paal.