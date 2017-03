VIOD en Anjum delen de punten

DRIEZUM - VIOD Driesum en VV Anjum kwamen zaterdag niet verder dan een gelijkspel. In een vermakelijke voetbalderby werd het 3-3.

Beide teams begonnen sterk en fel aan het duel. Na een kwartier bereikte Jouke Sjoerdstra Gerald Mous. Mous bedacht zich niet en wist met een geplaatste bal keeper Lolke Dijkstra van Anjum te verschalken: 1-0 voor de Driezumers. Even later weer kreeg Anjum een corner, waarna de bal voor de voeten kwam van Mark Jansma, die zich niet bedacht en de bal snoeihard in het dak van de goal schoot.

Na wat kansen over en weer was het Jelmer Visser die in het strafschopgebied wegdraaide van zijn tegenstander en werd aangetikt. De ervaren Visser voelde dat hij werd aangeraakt en ging liggen. De scheidsrechter kon niks anders dan de bal op de stip leggen. Erik van der Veen nam de strafschop voor zijn rekening en schoot de bal perfect binnen. Met 2-1 op het scorebord gingen de teams de rust in.

Na een kwartier in de tweede helft dribbelde de vlugge Johan Boersma door de defensie van VIOD. Hij werd niet aangepakt en haalde uit en liet keeper Otte Visser kansloos: 2-2. In een sterke fase van Anjum kopte de vrijstaande Wiebe Dijkstra daarna raak na een corner. Na een inworp van Sjoerd Visser draaide Marcel van der Meulen van VIOD vervolgens weg van twee spelers van Anjum en zag Erik van der Veen voor de goal staan. Van der Veen tikte de bal beheerst binnen, tot opluchting van de Driezumers: 3-3.

Zaterdag speelt VIOD wederom een thuiswedstrijd. Sc Berlikum komt om 14.30 op bezoek in Driezum. Anjum speelt om dezelfde tijd thuis tegen ’t Fean’58.