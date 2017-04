VIOD deelt dreun uit aan koploper Wykels Hallum

DRIEZUM - Door VIOD Driesum werd zaterdag op sportpark Treffersheech afgetrapt tegen de koploper van de derde klasse B, Wykels Hallum. Voor deze wedstrijd werd door teammanager Appie Postma van VIOD al even aangestipt dat er een stunt in de maak was voor de blauwhemden en dat gebeurde ook. In de eerste helft werden de spelers uit Hallum overklast worden door powerplay van VIOD.

Nadat de wedstrijd in gang was gezet was het Wykels Hallum dat vanaf de aftrap de eerste grote kans produceerde, de bal kwam niet langs de goed keepende doelman Otte Visser. Visser zette het spel snel voort en de bal kwam terecht bij Nykle Durk van der Valk, die met een afgemeten voorzet Sjoerd Visser bereikte. De flankenflitser twijfelde niet en schoot de bal onberispelijk tegen de touwen: 1-0.

Tien minuten later onstond het mooiste doelpunt van de middag. Na een afgeslagen corner van VIOD kwam de bal terecht bij Van der Valk. Hij controleerde de bal en volleerde deze prachtig in de bovenhoek, buiten bereik van de verbouwereerde keepeer van Hallum: 2-0.

Na een half uur was het volgende doelpunt voor de blauwhemden. Sjoerd Visser vond het hoofd van Roelof van de Veen en bij de tweede paal wist van der Veen de bal in het uiterste hoekje achter de goalie te knikken: 3-0. Een weelde voor de mannen uit Driesum, maar het werd nog mooier. In de vijfendertigste minuut werd Erik van der Veen bereikt, hij stuuurde met een afgemeten steekbal Sjoerd Visser weg. Oog in oog met de keeper faalde Visser niet en scoorde zo zijn tweede van de middag: 4-0. Gescoord werd er niet meer in de eerste helft.

In de tweede helft consolieerde VIOD de voorsprong vrij gemakkelijk en kreeg Wykels Hallum geen kans iets aan de score te veranderen. Zaterdag trapt VIOD om 14.30 uur in en tegen Kollum af. Wykels Hallum moet om dezelfde tijd in de topper tegen ONT aan de bak.