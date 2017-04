Vier GVV-turners naar Nederlandse kampioenschappen

MEPPEL - Zaterdag 1 april werden er in Meppel de laatste competitiewedstrijd gehouden voor de heren in niveau 10 tot en met 6. Tijdens deze laatste wedstrijd konden de heren tickets winnen voor het Nederlands Kampioenschap en Noord Oost Nederland Finale.

Voor GVV Veenwouden deden er negen turners aan deze wedstrijden mee; Pieter de Hoop (Burgum), Jasper Woudwijk (Ee), Stefano Tienstra (Burgum), Johan Postma (Burgum), Joris Veenstra (Oosterwolde), Erwin Lefferts (Buitenpost), Andries Groenewoud (Hardegarijp), Fabian de Vries (Burgum).

In de eerste wedstrijd mochten Pieter de Hoop en Jasper Woudwijk het spits afbijten voor GVV. Pieter de Hoop, instap niveau 12, heeft zich via de regio wedstrijden al geplaatst voor de districtsfinale. Hij moest een extra wedstrijd turnen op uit te maken wie de NK-tickets zouden krijgen. Pieter turnde zijn beste wedstrijd en won met een punt verschil van de nummer twee. Hij heeft zich als eerste geplaatst voor het NK.

Jasper Woudwijk, jeugd niveau 9, turnde vandaag een erg strakke wedstrijd. Hij werd in de dag uitslag tiende en hij werd in de competitie negende en heeft zich geplaatst voor de Noord Oost Nederland Finale.

Stefano Tienstra, junior 1 niveau 8, mocht in de tweede wedstrijd laten zien wat hij kon. Hij turnde een stabiele wedstrijd en mocht voor de dag uitslag op het podium komen en de zilveren medaille in ontvangst nemen. Ook voor de competitie mocht hij op het podium komen en de bronzen prijs in ontvangst nemen. Stefano heeft zich voor de Nederlandse Kampioenschappen en de Noord Oost Nederland Finale geplaatst.

In de derde wedstrijd was het de beurt aan vier turners die allemaal uit komen in pupil niveau 10. Johan Postma, Joris Veenstra, Andries Groenewoud en Erwin Lefferts. De heren zetten alles op alles om prachtige prestaties neer te zetten. Johan mocht voor de dag uitslag op het podium komen en de gouden medaille in ontvangst nemen. Joris werd vierde, Erwin werd zevende en Andries achtste. In de competitie werd ook Johan eerste en nu mocht ook teamgenoot Joris het podium op komen en de zilveren prijs in ontvangst nemen. Erwin werd zevende en Andries achtste. Johan en Joris hebben zich geplaatst voor de Nederlands Kampioenschappen. De vier heren hebben zich alle vier geplaatst voor de Noord Oost Nederland Finale.

In de laatste wedstrijd mocht Fabian de Vries zijn oefeningen laten zien aan de jury. Fabian turnt jeugd niveau 10. Helaas was zijn teamgenoot Tomas Veenstra afwezig. Fabian turnde een nette wedstrijd en werd in de dag uitslag tweede. Ook werd hij in de competitie tweede. Tomas en Fabian plaatsen zich beide voor de Noord Oost Nederland Finale.

Het NK zal plaats vinden op 20 mei in Amsterdam. De Noord Oost Nederland Finale zal gehouden worden in Lemmer op 13 mei.