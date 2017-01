Vertrouwen bij KV Veenwouden na verlies

ZUIDHORN - Na het grote verlies tegen buurtploeg WIK '34 een week eerder was het voor de korfbalers van Veenwouden zaterdag zaak om het vertrouwen in eigen kunnen weer terug te krijgen. In Zuidhorn moesten de korfballers aantreden tegen Zunobri, een tegenstander die qua spel in de eerdere wedstrijden een tandje beter was.

Spelers van Veenwouden kregen een duidelijke strategie mee. De meest zuivere schutters moesten worden uitgeschakeld. Ook een andere vakindeling werd uitgeprobeerd. Positief aspect in de eerste helft was dat de meest loepzuivere tegenstanders minder doelpunten konden scoren dan bij eerdere wedstrijden tegen Zunobri. Ook andere spelers en speelsters van Zunobri wisten de korf te vinden en zo kon de thuisploeg in het eerste kwartier snel uitlopen tot een voorsprong van 7-1 voor Veenwouden een inhaalrace inzette.

Het verschil van het eerste kwartier bleef echter tot de pauze. Met een verschil van 14-8 werden de kleedkamers opgezocht.

In de tweede helft van de strijd bleven de ploegen gelijkwaardig en kwam het vertrouwen in eigen kunnen en het speelplezier bij Veenwouden steeds meer terug. De thuisploeg kwam in deze fase nog negen keer tot scoren, Veenwouden kwam nog tot zes keer. Eindstand 23-14.

Doelpunten Veenwouden: Henk Moorlag, Thiadmar Sijens en Anna Tadema allen 3, Agnes de Boer en Klaas de Boer beiden 2 en Han Vastenhoud 1.