Van Zwol en Bollegraaf langer bij VIOD

DRIEZUM - VIOD Driesum bindt Anton van Zwol en Freddy Bollegraaf voor nog twee seizoenen. Voorzitter Jouke Dantuma maakte in zijn Nieuwjaarsrede zaterdagavond bekend maakte dat de beide hoofdtrainers van de club voor twee seizoenen bij gaan tekenen.

Trainer bij de heren, Anton van Zwol, is bezig met zijn tweede seizoen bij de Driezumer voetbalvereniging. In zijn eerste seizoen loodste de Feanwâldster zijn team via nacompetitie naar de derde klasse. Hier is VIOD op een tiende plaats terug te vinden.

Freddy Bollegraaf uit Leek debuteerde afgelopen augustus niet alleen bij VIOD maar ook in het vrouwenvoetbal. Tegen alle verwachtingen in presteert VIOD VR1 geweldig. Met nog negen wedstrijden voor de boeg neemt dit team in de landelijke hoofdklasse een tweede plek in.