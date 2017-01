Tweede prijs Chinouk Weststrate

SNEEK - In Sneek werd afgelopen weekend een springwedstrijd voor pony's en paarden verreden. Zaterdagmiddag kwam Chinouk Weststrate van HFS It Bytling uit De Westereen met haar pony Liberty's Four Roses in actie bij het L-springen categorie D/E.

Na een foutloos basisparcours vielen in de barrage twee balkjes. Maar bij de prijsuitreiking bleek dat maar één combinatie een beter resultaat had dus was de tweede prijs voor deze combinatie.