TTV Anja weer goed op dreef



DE WESTEREEN - Na vier wedstrijden is het Tafeltennisvereniging Anja uit De Westereen toch week gelukt om een rol van betekenis te hebben in de eerste klas, afdeling Friesland. Het tafeltennis in Noordoost-Friesland kent weer een opleving en ook TTV Anja lijkt weer een rol te spelen. De tweede plaats in de eerste klas B is zeker boven verwachting.

In de eerste wedstrijd werd afgerekend met Drachten 1. Theo de Vries wist drie partijen te winnen. Sjouke Postma en Gert Jan Wulff wonnen elk twee wedstrijden en het dubbelspel werd gewonnen. De eindstand werd dus 8-2.

Daarna volgde twee maal de titelkandidaat Ready 1 uit Leeuwarden. Dit team is gedegradeerd uit de Noordelijke divisie. In de thuiswedstrijd werd met 5-5 gelijkgespeeld. In Leeuwarden moest men 6-4 verlies toestaan. Toch zijn deze resultaten niet slecht voor het vervolg van de tafeltenniscompetitie.

Afgelopen vrijdag werd een 5-5 gelijkspel behaald tegen nummer drie Delta Impuls 2. Theo de Vries behield zijn honderd procent score. Door deze resultaten is Ready 1 koploper in de eerste klas met 23 punten. TTV Anja 1 volgt met 22 punten. TTV Delta Impuls 2 is derde met 19 punten.

De komende twee weken hebben de tafeltennissers geen competitie.