Teams voor Broekster-Wâlden toernooi

DAMWALD - Voetbalvereniging Broekster-Wâlden uit Damwâld organiseert van woensdag 7 juni tot en met zaterdag 10 juni haar Broekster-Wâlden toernooi. Broekster-Wâlden is op zoek naar MO 19-, JO 15-, JO 9-, en JO 1-teams voor het eindtoernooi

Naast het spelen van de wedstrijden is er ook altijd een extra activiteit. Dit jaar is dat schieten van zoveel mogelijk ballen in een auto. Op woensdagavond 7 juni spelen alle meidenteams hun toernooi. De MO 13-, MO 15-, en MO 17-poules zitten al vol. Bij de MO 19 is er echter nog plek voor twee teams.

Op donderdagavond 8 juni spelen de JO 15-teams hun toernooi. Voor de JO 15-1 (niveau divisie tot eerste klasse) is de club nog op zoek naar twee tegenstanders. Zaterdag 10 juni is het toernooi voor JO 9 en elf teams. ’s Ochtends zijn de JO 9-pupillen aan de beurt en ’s middags de JO 11-pupillen. Op dit moment is de organisatie nog op zoek naar meerdere teams, variërend van de tweede tot de vijfde klasse.

Belangstelling om mee te doen? Meld dit dan snel aan door te mailen naar toernooibroeksterwalden@gmail.com Kijk op http://broekster-walden.nl/index.php?pagina=voetbaltoernooi2017 voor meer informatie.