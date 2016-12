Sjon Ellens wint Kickboksgala

URK - Sjon Ellens uit Feanwâlden heeft zaterdagavond in Urk het kickboksgevecht in zijn gewichtsklasse gewonnen.

Dit gevecht ging over drie ronden. Sjon had een gelijkwaardige tegenstander, wat het extra spannend maakte. Sjon, die uitkomt voor Kyoku Gym uit Leeuwarden, heeft onder begeleiding van zijn trainer Stefan Berkenpas een sterk gevecht neergezet. Dit was dus goed voor de overwinning.