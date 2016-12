Sake Store Dantumadeelcup

DAMWALD - Op 30 december is de strijd om de Sake Store Dantumadeelcup in sporthal De Boppeslach in Damwâld.

Vorig jaar wist Broekster Boys de Dantumadeelcup voor de tweede achtereenvolgende keer te winnen. SC Veenwouden werd in de finale verslagen. Zou Broekster Boys de cup weer winnen dan zou dat voor de derde keer op rij zijn en dan mag de cup definitief in Damwâld.

De loting voor 30 december is: Broekster Boys, VIOD, Be Quick Dokkum en Zwaagwesteinde Za. Poule B : SC Veenwouden, De Walden, VCR en Zwaagwesteinde Zo. De wedstrijden beginnen om half drie.