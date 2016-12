Ron de Boer blijft bij Broekster Boys



DAMWALD - Tweedeklasser Broekster Boys heeft het contract met trainer Ron de Boer met een jaar verlengd.

De Boer, sinds dit seizoen hoofdtrainer bij de zaterdag tweede klasser uit Damwâld, heeft het ook goed naar zijn zin. De contacten tussen trainer, staf, spelers en Technische Commissie zijn prima te noemen en van daaruit is vanuit alle geledingen uitgesproken dat er veel vertrouwen is voor de toekomst. De manier waarop De Boer zich inzet voor de club, de jeugd en ook B-selectiespelers de kans geeft om zich te bewijzen voor de hoofdmacht word binnen de club gewaardeerd. Het bestuur is blij met de contractverlenging. De Boer zelf liet weten ook zeer content te zijn met de voortzetting van zijn trainerschap bij de club.