PSV It Bytling

DE WESTEREEN - Afgelopen weekend werd in de manege van PSV It Bytling in De Westereen een dressuurwedstrijd voor pony's en paarden verreden. Onder de deelnemende combinaties ook een aantal leden van de organiserende vereniging.

Een daarvan, Chinouk Weststrate, was succesvol in de klasse B categorie D/E. Met haar pony Liberty's Four Roses behaalde ze in de eerste proef 188,5 punten, wat goed was voor de derde prijs. De tweede proef leverde 210,5 punten op wat goed was voor de eerste prijs.