Open dag skeelervereniging Ids

DE WESTEREEN - Skeelervereniging Ids uit De Westereen organiseert vrijdag 7 april de jaarlijkse open dag. Van 14.00 tot 17.00 uur is er voor een ieder, jong en oud, de mogelijkheid om de skeelers onder te binden en onder regie van de zeer ervaren trainers van de skeelervereniging kennis te maken met de prachtige skeelersport.

Op zaterdag 8 april is de aftrap van de Van Lingen Inline Skate Competitie op de skeelerpiste van De Westereen. De Van Lingen competitie is een jeugdwedstrijd voor de pupillen, kadetten en de junioren. In totaal worden er binnen deze competitie acht wedstrijden verreden op diverse skeelerbanen in bijvoorbeeld Heerenveen, Surhuisterveen en Ten Boer. De eerste van deze reeks is op de skeelerpiste van De Westereen.