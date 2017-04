Medailles op turnwedstrijd

KOLLUM - Zaterdag organiseerde de de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie een turnwedstrijd in Kollum voor wedstrijdgroep 4. Verschillende regionale clubs haalden hier een medaille.

Voor SV Damwoude kwam Daniëlle Bosgraaf meedoen bij Jeugd2 H. Ze draaide met uitstraling een mooie wedstrijd en pakte brons. Ondertussen waren Mellanie Mertens, Janouk van der Meulen en Ilse Bijlstra in Ureterp bij het Fries kampioenschap acrogym instap/plus. Ze wonnen een bronzen plak. Mellanie mocht hierna nog naar Kollum reizen voor haar turnwedstrijd, waar ze weer op een derde plek eindigde.

Sanne Hiemstra van CGV Wardy uit Kollum behaalde een bronzen medaille in de categorie jeugd 2 niveau G. Van SV DFS Burgum wisten Mariën Oppedijk van Veen en Silke Kloosterman het podium te bereiken met respectievelijk een derde en vierde prijs.

Jildou van Smeden van GVV Feanwâlden mocht het hoogste podium betreden en de gouden medaille in ontvangst nemen.

SVK uit Kollumerzwaag nam zes prijzen mee naar huis. In de eerste wedstrijd werd er geturnd door Marije Scherjon en Sofia Gommers in de categorie pupil 1 d1. De bronzen medaille was voor Marije en de gouden voor Sofia. Anniek IJtsma (pupillen 2 d1) pakte het goud. In wedstrijd 2 was het de beurt aan Kim Venema jeugd 2 niveau H. Ze behaalde het hoogsthaalbare, de eerste plaats.

Libbrich Klaver turnde een stabiele wedstrijd en nam de gouden medaille mee naar huis. Alette Machiela behaalde een tweede plaats.