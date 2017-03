Mariël Miedema bezorgt herboren VIOD drie punten

DRIEZUM - Na drie blamerende optredens greep coach Freddy Bollegraaf van de voetbalvrouwen van VIOD Driesum keihard in en wijzigde zijn elftal voor de wedstrijd tegen ON Groningen op verschillende posities.

Reina de Vries werd afgelopen week aan de A-selectie toegevoegd en maakte op 33-jarige leeftijd haar debuut bij de Driezumers. De nog maar 15-jarige Femke Dijkstra startte voor het eerst in de basis. Lisette Luimstra keerde na een vervelende blessure terug op het middenveld. Centrale verdediger Mariël Miedema werd, niet zonder succes, in de spits geposteerd. Na drie minuten scoorde zij, na later zou blijken, de enige goal. Een winnende trainer heeft altijd gelijk! En om Hannibal van the A-team te citeren: ‘I love it when a plan comes together.’