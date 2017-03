Maak Kennis Met Tennis

DAMWALD - Dit voorjaar bestaat er weer de mogelijkheid om bij Tennisclub Damwâld kennis te maken met de tennissport, zonder dat je direct lid hoeft te worden.

Onder het motto 'Maak Kennis Met Tennis' kun je vier lessen voor € 25,- volgen zonder verdere verplichting, dit geldt voor zowel junioren als senioren. Zelf aanschaffen van rackets en ballen is niet nodig. De vereniging zorgt hiervoor. Na deze lessen kun je beslissen of je lid wilt worden. Zie voor meer informatie op de site www.tcdamwald.nl.

Iedereen kan het tennissen leren. Kijk maar naar Serena Williams of Roger Federer. Deze spelers zijn ook ooit begonnen met tennis en nu spelen ze mee in de wereldtop! Ben je nieuwsgierig naar tennis? Geef je dan op voor Maak Kennis Met Tennis. Hier leer je in vier lessen de basistechnieken van het tennissen. De start is op 4 april.