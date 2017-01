Leonie Bentveld Nederlands kampioen veldrijden

APPELSCHA - In Appelscha werd zaterdag werd het Nederlands kampioenschap jeugdveldrijden gehouden. Bij deze door de KNWU georganiseerde wedstrijd kwamen maar liefst meer dan driehonderd jeugdrenners aan de start.

In categorie 5, meisjes 13 jaar wist Leonie Bentveld uit Burgum het tricot in onze driekleur te bemachtigen. Leonie fietst sinds vier jaar bij Wielervereniging Otto Ebbens uit De Westereen. Finn Hiemstra uit Burgum werd eerste in categorie 3.

Zondag stond op hetzelfde parcours het Open Fries Kampioenschap op het programma. Hier wist Leonie Bentveld ook nog eens het tricot met de pompeblêden te bemachtigen voor het snelste meisje in de leeftijdsgroep van 12 en 13 jaar.

Deze wedstrijd was tevens de finale van de ICW wintercompetitie die bestaat uit een reeks van negen wedstrijden. In haar leeftijdsgroep wist Leonie er maar liefst acht op haar naam te schrijven. In deze competitie mocht ze zowel de beker voor het beste meisje als de beker voor de snelste overall mee naar huis nemen.