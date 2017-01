KV Veenwouden verliest van Spannum

SPANNUM - De korfballers van KV Veenwouden traden zaterdag aan tegen Spannum 1. Eerder dit zaalseizoen had Veenwouden 1 hier al thuis tegen gespeeld en toen was de uitslag 9-12. Het was toen een spannende wedstrijd die alle kanten op had kunnen gaan.

Veenwouden begon zaterdagavond dan ook vol goede moed aan de wedstrijd. In het begin van de wedstrijd kwam Veenwouden al vrij snel op een 5-0 achterstand, hierna deed Veenwouden wel iets terug door twee afstandsschoten van Han Vastenhoud en Henk Moorlag. Maar Veenwouden scoorde te sporadisch om echt partij te bieden aan Spannum. Toen het rustsignaal klonk stond er 11-3 op het scorebord.

Na goede aanwijzingen van de coach van Veenwouden, Johannes Hartholt, begon Veenwouden weer aan de wedstrijd alsof het nog 0-0 stond. Han Vastenhoud werd in de rust gewisseld voor Johannes de Boer. Binnen enkele minuten na rust was het een echte wedstrijd geworden. Waar Spannum de gehele eerste helft had gedomineerd kreeg Veenwouden in het begin van de tweede helft de overhand. Al snel stond het 11-6, door twee afstandsschoten van Agnes de Boer en Thiadmar Sijens en een vrije bal van Anna Tadema. Het leek wel dat door de toenemende druk van Veenwouden ook Spannum beter in de wedstrijd kwam. Er waren kansen over en weer, maar Spannum liep al snel verder uit met als einduitslag 19-9. Veenwouden 1 heeft het de tweede helft nog wel geprobeerd om weer terug te komen in de wedstrijd, maar de achterstand was al te groot.

Doelpunten Veenwouden: Henk Moorlag 3, Agnes de Boer 2, Anna Tadema 1, Han Vastenhoud 1, Riemkje Keizer 1, Thiadmar Sijens 1.