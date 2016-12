KV Veenwouden verliest duel van MNenW

FEANWALDEN - De verloren korfbalwedstrijd van KV Veenwouden tegen MNenW uit Hijum was afgelopen zaterdag een duel waarin niet veel doelpunten vielen. In de eerste helft van de wedstrijd was het voor beide ploegen moeizaam om de korf te vinden en ze ontliepen elkaar dan ook niet veel.

In de beginfase van de wedstrijd leverden twee strafworpen bij de gasten een voorsprong op die ze lange tijd zouden vasthouden. De tweede strafworp zorgde er vooral voor dat Veenwouden een lichte mentale klap kreeg omdat die in de ogen van veel spelers en publiek onterecht was. De thuisploeg wist zich wel te herpakken in deze fase maar de achterstand bleef op het bord staan tot de pauze (3-6).

Na de pauze wisten de gasten de voorsprong al snel uit te bouwen. Bij Veenwouden speelden de frustraties steeds meer op tijdens het verloop van de wedstrijd en bij de beslissingen van de scheidsrechter in hun nadeel. Waar de thuisploeg zich nog wel wist te herpakken bij dergelijke beslissingen in de eerste helft lukte dat in de tweede helft amper meer. MNenW spon hier garen bij en liep zelfs uit tot 3-11 voor Veenwouden de korf weer wist te vinden. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 6-12 bij de laatste competitiewedstrijd dit jaa.

Doelpunten: Henk Moorlag 3, Klaas de Boer 2 en Han Vastenhoud 1.