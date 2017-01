KV Veenwouden onderuit

FEANWALDEN - Voor de korfballers van Veenwouden was de wedstrijd zaterdag tegen koploper WWC in de poule een kansloze missie.

WWC speelde met gemak, zocht de kansen en verzilverde ze bijna allemaal. De aanvallen aan Veenwoudenkant werden snel onderbroken, ballen vakkundig onderschept en voor de blauwwithemden was er in de eerste helft van de wedstrijd weinig eer te behalen.

Pas na negen tegendoelpunten op rij wist Marit Haisma de ban te breken met een mooi afstandsschot. Dat bleek ook het enige doelpunt aan de thuiskant. De gasten profiteerden in de eerste helft van de wedstrijd nog twee keer en met een teleurstellende 1-11 werden de kleedkamers opgezocht.

Pas in de tweede helft wist Veenwouden zich te herpakken nadat eerst de gasten het verschil met nog twee doelpunten groter had gemaakt. Doelpunten vielen vanaf dat moment aan beide kanten. Beide ploegen maakten in het laatste half uur van de wedstrijd nog zeven doelpunten, waardoor de eindstand uitkwam op 8-18.

Doelpunten Veenwouden: Marit Haisma en Anna Tadema beiden 2, Klaas de Boer, Henk Moorlag, Thiadmar Sijens en Han Vastenhoud allen 1.